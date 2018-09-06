Сергей Цивилев: «Качество жизни должно повышаться от каждой добытой тонны угля и выплавленного металла»

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области на презентации стратегии социально–экономического развития региона, которая проходит в эти минуты, отметил, в Кузбассе за 5 лет создадут 9 тысяч высокопроизводительных рабочих мест на крупных предприятиях и 4500 в агропромышленном комплексе.

250 миллиардов рублей направят на создание объектов обрабатывающей промышленности. Это позволит в 1,5 раза увеличить объёмы обрабатывающего производства.

Кузбасс должен стать новой ведущей площадкой для производства угля и его переработки.

Немалая роль в этом принадлежит моногородам. На данный момент в Кузбассе 24 моногорода, 3 территории из которых имеют статус ТОСЭР. В ближайшее время такой статус будет присвоен Прокопьевску.