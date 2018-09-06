В эти минуты в Кемерове продолжается обсуждение направлений стратегии социально–экономического развития региона

В ее рамках планируется создать кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, в регионе появятся 6 модельных библиотек, 5 новых учреждений культуры, 15 современных цифровых кинозалов и 2 виртуальных концертных зала.

Не менее важный приоритет. «Забота о здоровье — сильный регион.»

Для повышения качества и доступности медицинского обслуживания в Кузбассе создадут 16 новых объектов здравоохранения, среди которых Центр ЭКО на базе областного клинического перинатального центра имени Решетовой, хирургический комплекс на 300 мест в областной детской клинической больнице и новый корпус кузбасского кардиоцентра.

В результате комплекса мер, предусмотренных в стратегии, как ожидается, средняя продолжительности жизни в Кузбассе должна увеличиться до 79 лет.

Кроме того, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организация, численность врачей будет значительно увеличена. К 2024 году в Кузбассе будут работать более 11500 врачей и 26700 средних медицинских работников.