В Кемерове презентовали проект социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев представил жителям 8 направлений по которым будут идти преобразования.

2 направления: человеческий капитал и экономический рост. 8 ключевых приоритетов развития. По ним строится Кузбасс будущего. Стратегия впервые сформирована на основе идей и предложений самих кузбассовцев. Содержание направлений выработано на стратегических сессиях, которые проходили в регионе несколько месяцев. Сегодня — итог совместного труда властей и жителей.

Вадим ЖИВУЛИН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

«Стратегия, которая была сегодня презентована, является уникальным документом. Во-первых, потому что она учитывает те приоритеты и направления, которые обозначены Президентом в 204 указе. Во-вторых, потому что она готовилась вместе с жителями, и, по сути, не органы власти определяли те направления, которые должны в ней быть реализованы, а сами жители.»

«Забота о здоровье», «Комфортная среда», «Традиции Кузбасса», «Эффективные инвестиции», «Поддержка предпринимательства», «Транспортный прорыв», «Экологическая безопасность» и «Молодые профессионалы». По каждому из направлений стратегии разработан четкий план. За 5 лет планируется создать 9 тысяч высокопроизводительных рабочих мест на крупных предприятиях и 4500 в агропромышленном комплексе. Впервые планируется создать кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Когда мы начали разрабатывать стратегию, мы начали прежде всего изучать развитие Кузбасса в предыдущие годы. Мы даже изучали опыт прошлого тысячелетия. В основу стратегии были включены и все стратегии, которые делались в Кузбассе. Наша задача была их объединить, адаптировать к реальным экономическим условиям, к мировому рынку и спрогнозировать развитие на будущий год.»

Молодые профессионалы. Направление от которого зависит будущее Кузбасса. В регионе необходимо вырастить достойную смену. К 2024 году 70 школ будут реконструированы, построят 13 современных детских садов и образовательных учреждений. Два университета — КузГТУ и СибГИУ — получат статус опорных вузов. А для выпускников — уже новая инициатива. Выпускникам ВУЗов промышленных направлений при устройстве на работу предприятие будет оплачивать первоначальный взнос за ипотеку. Также, в течение трех лет предприятие будет компенсировать 50% оплаты, чтобы приравнять стоимость к цене съемной квартиры.

Никита МУЗЫЧЕНКО

КОМИССАР ОБЛАСТНОГО ОТРЯДА «ТОВАРИЩ»

«Сейчас есть все для того, чтобы мы могли оставаться и развиваться в рамках своего региона, не уезжая отсюда. И здесь, соответственно, если мы соберем все наши силы, то направим их в нужное русло и это будет действительно здорово. И я верю, что мы сможем достичь тех результатов, которые анонсируются сейчас в данной стратегии.»

«Забота о здоровье — сильный регион.» Для повышения качества и доступности медицинского обслуживания в Кузбассе создадут 16 новых объектов здравоохранения, среди которых Центр ЭКО на базе областного клинического перинатального центра имени Решетовой, хирургический комплекс на 300 мест в областной детской клинической больнице и новый корпус кузбасского кардиоцентра. В результате комплекса мер, предусмотренных в стратегии, как ожидается, средняя продолжительности жизни в Кузбассе должна увеличиться до 79 лет. Особое внимание — предпринимательству. Для улучшения инвестиционного климата будет открыт региональный экспортный центр и введены новые меры поддержки — микрозаймы, субсидии.

Павел САВКИН

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО КО

«Агентство принимало участие на всех этапах этого развития. Поставлены высочайшие задачи. И мы видим рост малого и среднего предпринимательства до 40%. Это уникальная вещь.»

Для улучшения транспортного сообщения уже в ноябре расписание Кемеровского аэропорта «Леонов» пополнится новой строкой — вечерним рейсом в Москву. Сергей Цивилев также выдвинул инициативу по переименованию Новокузнецкого аэропорта «Спиченково» в аэропорт имени космонавта Бориса Волынова. В следующем году будет завершено строительство магистрали «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий» с разрешенной скоростью до 130 км. в час. Единственной за Уралом. Новая высокоскоростная трасса поможет стать двум центрам Кузбасса — Новокузнецку и Кемерово — ближе. А в этом году уже приступили к проектированию объездной дороги вокруг Кемерова и реализации проекта развития автомобильного-железнодорожного сообщения для курорта Шерегеш.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы уже добились результатов. Мы запустили в работу железнодорожную станцию, запустили в работу вместе с РЖД совместный проект — доставка в Шерегеш пассажиров по схеме одного ЖД билета, плюс автобус. И как только начнется сезон, схема начнет работать.»

Идеи для разработки стратегии поступали и на сайт. Всего поступило 6320 предложений. 6 идей получили одобрение и вошли в документ, как самостоятельные проекты. Один из них — строительство скалодрома на Лесной Поляне.

Светлана БУШУЕВА

ТРЕНЕР ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

«Эта идея созрела уже очень давно у нас в области. Идея постройки открытого скалодрома-ледодрома. Эти экстремальные виды спорта давно уже популярны. И эта популярность докатилась и до нас, но не было возможности реализовать этот проект.»

И это далеко не все планы и изменения, которые ждут жителей региона. Их главная цель — добиться повышения качества жизни кузбассовцев и сделать регион номером 1 за Уралом.