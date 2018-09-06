В исправительной колонии №5 создали уличный спортивный комплекс

Он оснащён теннисными столами, турниками, тренажерами, а также стритбольной площадкой.

В ГУФСИН Кузбасса рассказали, что тренажёры изготовили с учётом рекомендаций профессиональных тренеров. Все оборудование способствует развитию физической силы, координации, выносливости и эффективной работе суставов.

Тренажёры и теннисные столы изготовили и установили в течение месяца. Площадка покрыта резиновой плиткой, которую производят в учреждении.

По словам врио замначальника ГУФСИН Евгения Попкова, занятия спортом помогут осуждённым вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Подобные спорткомплексы планируют открыть и в других исправительных учреждениях региона.

Источник: ГУФСИН России по Кемеровской области