В Новокузнецке повышается родительская плата за детский сад

С 1 июля присмотр и уход за ребенком подорожает на 117 рублей в месяц. И будет составлять 2 тысячи 559 рублей.

Исключение составляют два малокомплектных сада. Там родители ежемесячно будут платить по 2 300 рублей за ребенка.

Повышение произойдет на основании решения коллегии администрации Кемеровской области. При этом, отмечают, специалисты, реальная стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми почти в два раза больше — 5,5 тысяч рублей. Разницу покрывает муниципальный бюджет.

Сейчас дошкольные учреждения образования Новокузнецка посещают 30 тысяч 700 ребят. Причем, каждый шестой — попадает в категорию льготников.

Юлия СОЛОВЬЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Г.НОВОКУЗНЕЦК

«При этом мы сохраняем все льготы, которые у нас были до сих пор. Бесплатно у нас обучаются в дошкольных образовательных организациях дети-инвалиды, дети-сироты, дети с тубинтоксикацией. За этих детей за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях у нас не платят. Кроме того, у нас 50% льгота для малообеспеченных, для детей с 3-лет.»