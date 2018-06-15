В Мысках продолжаются поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Возбуждено уголовное дело. Сейчас в поисковой операции задействованы следователи, полицейские, водолазы, волонтёры.

Владимир ЯКОВЛЕВ

ПОХОДНЫЙ АТАМАН СТАНИЦЫ МЫСКОВСКАЯ

«Мальчик, предположительно, упал возле этой опоры. С самого верхнего парапета. Залез туда, его электрическим током ударило, и он упал. Это по словам очевидцев, ребятишек. Все, больше он не выныривал. Погрузился в воду. Так его больше никто и не видел.»

Уже 4 дня здесь, на реке Мрас-Су, ведутся поиски 11 летнего мальчика. На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и волонтёры. Водолазы осматривают реку. На место происшествия выехала группа следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Междуреченска уже обследовали реку Мрас-Су от Нижнего Рюма до п. Акколь. По реке Томь прочесали все острова акватории и берега до Томь-Усинской ГРЭС. Пока результатов нет.

Алексей КОБЗЕВ

НАЧАЛЬНИК ШТАБА СТАНИЦЫ МЫСКОВСКАЯ

«Сегодня был очередной рейд вдоль берегов. Водолазы проверили эту территорию. Но, тем не менее, есть вероятность, что вчера-сегодня он должен был всплыть. Вот, ходим, проверяем территорию. Вдруг тело ребенка обнаружится.»

Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.