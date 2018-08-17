Осталось несколько часов до официальной презентации Кубка Стэнли на Кузнецкой земле

Напомним, такое право получил Дмитрий Орлов, защитник команды «Вашингтон Кэпиталз»

Как сообщает Администрация Новокузнецка, сегодня в 19:00 легендарный хоккейный трофей сможет увидеть, потрогать и сфотографироваться с ним любой желающий. Кубок будет выставлен на Площади общественных мероприятий.

Предшествовать этому событию будет массовый хоккейный флэш-моб, который состоится на Площади торжеств в 18:00.

Сам Дмитрий Орлов уже прибыл в родной город, давший начало его хоккейной карьере, и пообщался с журналистами.