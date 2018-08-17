На 36 часов будет прекращена подача воды на части улиц областного центра

Специалисты планируют заменить 13 единиц запорной арматуры в 9 узловых водопроводных камерах.
Работы начнутся 21 августа с 8 часов вечера и продлятся до 8 утра 23 августа 2018 года.
Под отключение попадают следующие адреса:
- ул. Апрельская, 48, 50, 50А, 50А/1, 52А;
- ул. Артиллерийская, 23–94;
- пер. Ближний, 4–15;
- ул. Гоголя, 2–46Б;
- ул. Достоевского, 7А – 69;
- ул. Клары Цеткин, 118–133;
- ул. Комсомольская, 3 –59;
- пр. Кузнецкий, 83–122;
- ул. Мартемьянова, 2А–83;
- пер. Маяковского, 3–78;
- ул. Маяковского, 1–70;
- ул. Осовского, 1–23;
- ул. Профсоюзная, 12–141;
- пер. Профсоюзный, 1–40;
- ул. Старый Аэропорт, 1, 2, 4, 6;
- ул. Стройплощадка, 1–19;
- ул. Угловая, 141–306;
- пер. Фанерный, 22–28;
- ул. Февральская, 4–34А;
- пер. Февральский, 3–34;
- ул. Якимова, 92
Администрация города призывает жителей, чьи дома попадают под отключение, заранее запастись водой.