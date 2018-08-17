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На 36 часов будет прекращена подача воды на части улиц областного центра

Другие новости от 17.08.2018

Специалисты планируют заменить 13 единиц запорной арматуры в 9 узловых водопроводных камерах.

Работы начнутся 21 августа с 8 часов вечера и продлятся до 8 утра 23 августа 2018 года.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • ул. Апрельская, 48, 50, 50А, 50А/1, 52А;
  • ул. Артиллерийская, 23–94;
  • пер. Ближний, 4–15;
  • ул. Гоголя, 2–46Б;
  • ул. Достоевского, 7А – 69;
  • ул. Клары Цеткин, 118–133;
  • ул. Комсомольская, 3 –59;
  • пр. Кузнецкий, 83–122;
  • ул. Мартемьянова, 2А–83;
  • пер. Маяковского, 3–78;
  • ул. Маяковского, 1–70;
  • ул. Осовского, 1–23;
  • ул. Профсоюзная, 12–141;
  • пер. Профсоюзный, 1–40;
  • ул. Старый Аэропорт, 1, 2, 4, 6;
  • ул. Стройплощадка, 1–19;
  • ул. Угловая, 141–306;
  • пер. Фанерный, 22–28;
  • ул. Февральская, 4–34А;
  • пер. Февральский, 3–34;
  • ул. Якимова, 92

Администрация города призывает жителей, чьи дома попадают под отключение, заранее запастись водой.

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