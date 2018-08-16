Бойцы Росгвардии провели тактико-специальную тренировку в кемеровской школе

По легенде, в здание проникли вооруженные хулиганы. В этой ситуации не помогла даже пропускная система. Выход один — нажать экстренную кнопку вызова силовиков.

Лесная поляна. Школа №85. Легенда учений: в здание проникли вооруженные бандиты. Охрана тут же нажимает экстренную кнопку. Через 3 минуты на территории школы — наряд Росгвардии. Задача — задержать и обезвредить.

Действия бойцов. Один держит дверь, второй проникает в здание. Оценивает обстановку. Убеждается: в помещении пусто. Держит оборону и запускает еще двоих силовиков.

Михаил СОРЕНСКИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОХРАНЕ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО КО

«Сегодня мы проводили тренировку по действиям задержания правонарушителей, которые, несмотря на все имеющиеся системы безопасности, попытались проникнуть в учреждение образования. Мы продемонстрировали готовность сотрудников полиции к задержанию таких правонарушителей. И лишний раз ознакомились с архитектурными особенностями здания.»

Обо всех особенностях здания бойцы Росгвардии узнают сразу, как только сигнал экстренной кнопки приходит на компьютер диспетчера. Там, кроме адреса, отражается еще и планировка. Чтобы заранее знать, как действовать на месте.

Юлия ЗОЛОТАРЁВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Попасть в здание просто так не получится. Здесь надежная пропускная система. Во-первых, домофон. Затем нам нужно пройти через пост охраны. И теперь нам нужно пройти через систему контроля управления доступом.»

Майя КРИВОРУЧКО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №85

«На каждой двери у нас установлены магнитные замки. Попасть с улицы просто так не получится. Также у нас установлены камеры внутри помещения и на улице. Все они выводятся на видеорегистраторы и записываются.»

Сигналов с тревожных кнопок в Росгвардию поступает несколько в месяц. Случаев вооруженных нападений среди них не было. В основном, это конфликты и мелкие потасовки. Ежедневно с бойцами проводят инструктаж, рассказывают о новых приемах и тактике работы. Группа задержания несет службу с 8 утра до 8 вечера. Наряды на маршрутах патрулирования — круглосуточно. Город может спать спокойно.