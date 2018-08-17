В Полысаево пройдет автокросс, посвященный Дню шахтера

Традиционно, местом проведения станет гора Крутая.

Третий этап чемпионата и первенства Кемеровской области по автокроссу соберет профессионалов и любителей автомобильного спорта Сибири и других регионов России.

Соревнования пройдут 18 и 19 августа. В первый день пройдут отборочные и полуфинальные заезды. Во второй — состоится торжественное открытие соревнований и финальная борьба.

Жителей и гостей города ждет захватывающее шоу. Также, там будет организована торговля продукцией местных производителей.

Подробности можно узнать в Управлении молодежной политики, спорта и туризма Полысаева по телефону (38456) 2-60-11