Кемеровские полицейские нашли угнанную иномарку и задержали угонщика

Житель Рудничного района Кемерова обратился в органы полиции с заявлением о том, что его автомобиль Volkswagen Touareg был угнан с парковки у его дома.

На розыск транспортного средства сразу были сориентированы все экипажи полиции.

Разыскиваемый автомобиль был найден в Центральном районе города. За рулем находился 35-летний житель Кемерова, не имевший при себе удостоверения на право управления транспортным средством.

На задержанного был составлен протокол. Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей. Собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.