Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил с рабочей поездкой Прокопьевский район

Осмотрел социально важные объекты, в том числе строящиеся. Одним из них стал туристический комплекс «Застава» в поселке Трудармейский.

Уже в сентябре первые гости будут размещаться в этих 5 новых экологически чистых коттеджах. Интернет, кондиционер, отопление. Все, что необходимо для комфортного отдыха. Рядом располагается ледовый дворец «Маяк».

Туристический комплекс «Застава» — первый объект, который посетил Сергей Цивилев во время рабочей поездки. Рядом питомник «В гости к хаски». Здесь содержится 13 четвероногих. С собаками приезжают общаться и дети с ограниченными возможностями. Такая дружба улучшает самочувствие маленьких пациентов. И даже взрослых не оставляет равнодушными.

Еще одна строительная площадка в поселке Трудармейский — Дом культуры. Старое здание обветшало, поэтому было принято решение — снести и построить новый ДК. Он будет располагаться в центральной зоне и примыкать к скверу, который выходит на площадь с фонтанами. Зрительный зал планируется на 462 посадочных места.

На втором этаже откроют несколько студий: хореографическую, театральную, хоровую, фольклорную. Дом культуры станет доступным для всех. Там установят и пандусы, и вместительный лифт. Торжественное открытие намечено на декабрь 2018.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я хочу, чтобы главы сюда все приехали. Мы походили, обменялись опытом. И я не хочу на декабрь, чтобы все это увидели. Застать погоду хорошую.»

Как отметил Сергей Цивилев, Прокопьевский район — пример для других территорий. В ближайшее время он станет местом встречи руководителей других муниципалитетов области.