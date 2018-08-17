«Кухня погоды». Выпуск 45

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass
На 36 часов будет прекращена подача воды на части улиц областного центра
Кемеровские полицейские нашли угнанную иномарку и задержали угонщика
Осталось несколько часов до официальной презентации Кубка Стэнли на Кузнецкой земле
Бойцы Росгвардии провели тактико-специальную тренировку в кемеровской школе
«Сады семирамиды» в одном из кемеровских дворов уже давно вызывают беспокойство горожан
В Новокузнецке значительно сократилось число аварий с участием велотранспорта
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил с рабочей поездкой Прокопьевский район
Туристический потенциал Прокопьевского района до конца сентября пополнится еще одним комплексом