В Новокузнецке значительно сократилось число аварий с участием велотранспорта

С мая этого года зафиксировано 4 ДТП. Однако, рейды, которые проводят сотрудники ГИБДД, показывают — многие владельцы двухколесной техники нередко нарушают правила дорожного движения, провоцируя аварийные ситуации на проезжей части.

Велосипед — один из самых популярных видов транспорта в летнее время. Прокатиться с ветерком любят и новокузнечане. Елизавета Макрова занимается велоспортом уже несколько лет. Участвует в массовых заездах и регулярно передвигается на двухколесном железном коне по городу. В том числе и по проезжей части. И каждый раз, выезжая на дорогу, вспоминает все правила дорожного движения.

Елизавета МАКРОВА

«Это обязательно. Это необходимо. Прежде чем садиться на велосипед, обязательно нужно выучить правила дорожного движения. Это прям как закон. Ты точно также едешь по дорогам. Нужно знать, как правильно повернуть, набрать скорость, притормозить. Это нужно знать.»

О том, что, выезжая на проезжую часть, велосипедист становится полноправным участником дорожного движения, знают не все. Об этом говорят результаты рейдов, которые проводят сотрудники ГИБДД. Причем, правила нередко нарушают и взрослые, и дети.

Со всеми юными нарушителями сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы. Ведь зачастую виновниками аварий становятся сами велосипедисты. Перед тем, как пересечь дорогу — не спешиваются, а продолжают движение. А если правила дорожного движения игнорируют совершеннолетние, мера наказания гораздо строже — штраф около тысячи рублей.

Федор ШИЛЬНИКОВ

КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС

«Большая пропагандистская работа у нас проводится. На пешеходных переходах везде у нас установлены таблички, что водителю велосипеда необходимо спешиться. Работу большую проводим в школах с детьми. Мы работаем.»

Чтобы напомнить горожанам об элементарных правилах безопасности в Новокузнецке перед пешеходными переходами наносят предупредительные знаки и устанавливают таблички. Также для безопасности в парках, скверах и на оживленных улицах предусмотрены велодорожки, общая протяженность которых в Новокузнецке составляет 12 километров. Результаты такой работы уже налицо. Число дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов в этом году снизилось значительно.