С начала сезона навигации на акваториях Кузбасса уже выявлено более 100 нарушений

По данным главного управления МЧС России по Кемеровской области, чаще всего административные протоколы составляются на тех владельцев судов, которые нарушают правила обеспечения безопасности пассажиров, находящихся на судне. Также большой процент нарушений у судовладельцев, которые не зарегистрировали судно в установленном порядке или не прошли освидетельствование транспортного средства.

Также, за управлением в состоянии алкогольного опьянения сотрудники МЧС имеют право направить судно на штраф-стоянку.

«Транспортное средство мы также можем направить на штраф-стоянку в случае, если судовладелец не может предъявить судовой билет и удостоверение. Вместе с тем, в обязательном порядке, будет составлен протокол административного правонарушения. Судно также должно носить регистрационный номер», — рассказал Сергей Волхонский, государственный инспектор по маломерным судам МЧС России.

С целью обеспечения безопасности рейды по акватории области будут проводится до конца навигационного сезона.

Фото: 42.mchs.gov.ru