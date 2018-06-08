В Кемерове состоялась презентация 19 охраняемой территории Кузбасса

Еще одна особо охраняемая природная территория появилась в Кузбассе. Торжественная презентация уникального участка черновой тайги, вокруг которого ведется активная добыча угля, прошла в Кемерове.

19 по счету охраняемая территория «Черновой нарык» расположена на стыке Новокузнецкого и Прокопьевского районов. Ее площадь — почти 290 га. Как подчеркивают экологи, этот участок имеет исключительную ценность. Здесь можно увидеть исчезающие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Новый статус ограничивает хозяйственную деятельность. В частности, вводит запрет на добычу полезных ископаемых, размещение отходов, строительство и заготовку древесины.