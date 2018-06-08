Владимир Путин поздравил жителей Кемерова со 100-летием города

В правительственной телеграмме президент России отметил, кемеровчане стремятся эффективно решать стоящие перед горожанами задачи и по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством.

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