Внимание! Розыск!

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по г. Киселевску разыскивают без вести пропавшего Кузьмина Евгения Геннадьевича, 22.07.1986 года рождения. 25 мая он ушёл из дома и не вернулся.

На вид около 30 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. страдает потерей памяти.

Был одет: черная болоньевая куртка, серая шапка с подворотом, черные джинсы, ботинки серо-синего цвета.

Граждан, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после исчезновения, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3846)-44-08-16, 8-(3846)-44-09-11 либо на телефон «02». Анонимность гарантируется.