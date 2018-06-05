Лучший блокирующий российской суперлиги возвращается в Кузбасс

Вместе с кемеровским клубом волейболист пробился в элитный дивизион российского чемпионата в сезоне 2009/2010. Щербаков считался старожилом команды, отыграв за «Кузбасс» более 400 матчей за девять сезонов. Дважды в составе кемеровской команды он признавался лучшим блокирующим Суперлиги (сезоны 2017/2015 и 2015/2016). По просьбе болельщиков, под сводами спортивной «Арены» (домашней площадки волейбольного «Кузбасса) была вывешена майка центрального блокирующего. Последний чемпионат Михаил Щербаков провёл в расположении новосибирского «Локомотива». Сегодня клуб подтвердил возвращение игрока в состав родной команды.

Днём ранее контракты с «Кузбассом» подписали центральный блокирующий Иван Демаков («Динамо – ЛО»), связующий Иван Лукьяненко (Локомотив) и доигровщик Семён Дмитриев («Ярославич»).