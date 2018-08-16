В Кузбассе завершается купальный сезон

Сотрудники инспекции по маломерным судам уже закрыли восемь пляжей и 16 мест массового отдыха у воды в Таштагольском, Гурьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком и Беловском районах, а также в городах Осинники, Калтан, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск.

Также прекратят работу пляжи в Берёзовском, Топках и в Яшкинском районе.

Всего в Кемеровской области этим летом были открыты 47 мест отдыха у воды и 27 пляжей, которые прошли официальные освидетельствование.

В Кемерове купание было разрешено только на территории санатория «Кедровый бор».