На сельскохозяйственных ярмарках, посвященных Дню шахтера, кузбассовцы смогут приобрести продукцию ГУФСИН

Учреждения исполнения наказаний представят товары народного потребления, продукты питания, спецодежду и обувь, сувенирную продукцию.

Ярмарки пройдут в трех городах области: Кемерове, Таштаголе и Юрге.

В Кемерове горожанам предложат колбасные изделия, молоко, масло сливочное, товары деревообработки, рабочую одежду. Ярмарка пройдет на площади Советов 17 августа.

А уже 18 августа продукция исправительных колоний будет доступна жителям Юрги и Таштагола. Там, кроме продуктов питания, будут доступны товары деревообработки, металлообработки.

Цены и качество оставят у горожан приятное впечатление.

Также, на всех площадках будет работать полевая кухня, где все желающие смогут отведать вкусную кашу и чай.

Источник: ГУФСИН России по Кемеровской области