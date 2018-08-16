Туристический потенциал Прокопьевского района до конца сентября пополнится еще одним комплексом

Им станет туристический комплекс «Застава» в п. Трудармейский. Его во время рабочего визита в Прокопьевский район посетил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

На данный момент там ведется строительство 5 жилых коттеджей. Также планируется возведение административного корпуса. Все работы должны завершиться в сентябре этого года.

Цель – создать условия для всех любителей активного отдыха и спортсменов. Это особенно актуально в связи с близостью ледового дворца «Маяк». Также эта площадка будет интересна участникам культурных мероприятий.

Данный комплекс дополнит уже действующий туристический пункт — питомник «В гости к хаски», где содержится 13 собак. Он пользуется большим спросом у детей. В том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в муниципалитете разработано 9 туристических маршрутов, благоустроено около 100 парков, аллей и зон отдыха.

По итогам рабочей поездки Сергей Цивилев отметил качество развития различных сфер жизни Прокопьевского района.

«Успешное развитие разных сфер жизни в Прокопьевском районе — это пример для других территорий. Именно здесь необходимо проводить совещания глав городов и районов с целью обмена опытом», — отметил Сергей Цивилев.