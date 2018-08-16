Дни Москвы пройдут в Кузбассе

Такое мероприятие пройдет в области впервые.

Об этом договорились временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергея Собянин.

Торжественное открытие пройдет 21 августа на площади Советов. Для жителей и гостей города выступят народная артистка РФ Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». В этот же день стартует деловая программа.

Для развития и укрепления уже установившихся бизнес-связей запланировано подписание Конвенции о присоединении Кузбасской торгово-промышленной палаты к Совету руководителей торгово-промышленной палаты городов-центров деловой активности Евро-Азиатского пространства.

22 августа будет организована работа круглых столов, совместных совещаний. Также в этот день с бизнес-туром московские предприниматели посетят предприятия территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк», а также предприятия Калтана и Осинников.