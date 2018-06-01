В Иркутске при проведении химического опыта в «детской лаборатории» пострадали дети

Инцидент произошел сегодня в одном из торгово-развлекательных центров города. Во время химического опыта в «детской лаборатории» загорелась спиртосодержащая жидкость. Как пояснили в региональном Минздраве: «Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги. Все они доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3». Состояние пострадавших врачи оценивают, как средней и легкой степени тяжести.

Валентин НЕЛЮБОВ

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Распространение горения не получилось. Зданию угрозы не представляет. Сейчас мы будем готовить документы на проведение проверки торгово-развлекательного центра «Комсомол». И уже с постановкой решений в зависимости от объема выявленных нарушений.»