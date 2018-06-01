В Кузбассе появилась новая особо охраняемая природная территория регионального значения

Государственный комплексный природный заказник Кемеровской области расположен на левом берегу реки Черновой Нарык на стыке Новокузнецкого и Прокопьевского районов. Его площадь — более 280 га. На территории заказника зарегистрировано 7 видов растений и 12 видов животных с охраняемым статусом. Здесь обитает 157 видов позвоночных животных (всего в Кемеровской области 450) и около 100 видов беспозвоночных. Статус охраняемой территории ограничивает хозяйственную деятельность в заказнике, в частности, вводит запрет на добычу полезных ископаемых, размещение отходов, строительство и заготовку древесины. Торжественная презентация заказника «Черновой Нарык» состоится в Кемерове 7 июня.