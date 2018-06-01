Лето у кузбасских школьников началось с подарков

Тысячу велосипедов вручат этим летом ученикам, отличившимся особыми стремлениями к знаниям, победителям конкурсов и олимпиад. Первыми счастливыми обладателями стали 210 школьников южной столицы Кузбасса. Новокузнецк также стал первым, где в этом году вручили материальную помощь на подготовку к выпускному балу. Десять семей получили по 10 тысяч рублей. Всего в регионе такая финансовая поддержка будет оказана более чем полутора тысячам семей, в которых своими силами сложно достойно подготовить подростка к главному балу школьной жизни. Кроме этого, в магазинах можно получить дополнительную скидку по открытке от главы региона, которая вручается получателям материальной помощи.

Елена ПАХОМОВА

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Акция действует уже несколько лет. Поэтому все торговые предприятия, которые и торгуют обувью и одеждой — они все предоставляют эту скидку. И предоставляя эту открытку, дается возможность выпускнику ее получить и тем самым сэкономить немного денег. Скидки идут самые разнообразные. Самая маленькая, по-моему, 10%. А доходит до 50-ти. Поэтому, я думаю, это прекрасная возможность подготовиться к выпускному вечеру.»