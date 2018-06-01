«КЭТК» признали банкротом

Акционерное общество «Кемеровская электротранспортная компания» признали банкротом и открыли в компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 28 ноября 2018 года — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Кемеровской области.

«Суд также прекратил полномочия генерального директора Евгения Швецова и органов управления. Из-за этого компания ограничена в своей работе – некому подписывать платёжные поручения, мы лишены возможности закупать запчасти. Кроме того, с 29 мая в трамвайном депо на Советском отключена электроэнергия. В троллейбусном депо свет есть», – говорится в сообщении.

В комитете по работе со СМИ городской администрации пояснили, что, по последним данным, все сотрудники компании продолжают работать.

«Выпуск трамваев на линию будет осуществляться в максимально возможном объёме исправного подвижного состава. На сегодняшний день в компании работает более 1000 человек. Вопрос об их увольнении не стоит», – отметили в мэрии.

Нас сегодняшний день суд ещё не утвердил кандидатуру конкурсного управляющего.