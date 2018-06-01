Срочная эвакуация. В Иркутске пострадали дети

Инцидент произошел 1 июня в одном из самых популярных торгово-развлекательных центров Иркутска. Во время химического опыта в «детской лаборатории», загорелась спиртосодержащая жидкость.

«Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», — рассказали в региональном Минздраве.

Состояние пострадавших — средней и легкой степени тяжести. В ТЦ работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.