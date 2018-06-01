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В Новокузнецке начал работу девятый международный фестиваль детских любительских театров кукол

Другие новости от 01.06.2018

Его почетным гостем стал народный артист России Владимир Машков. Он вошел в состав жюри и будет вручать специальную премию «Золотой львенок» за лучшую актерскую работу.

Спектакль «Храброе сердце» новокузнецкого театрального коллектива стал первым в программе фестиваля. На сцене и в зрительном зале — юные артисты, которые только начинают свой творческий путь. Участие в этом конкурсе — возможность не только показать себя, но и поучиться мастерству у «коллег по цеху».

Вера ГОЛОВАНОВА
УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ Г.БИЙСК
«Я решила попробовать себя в чем-то новом. И теперь поняла, что это — мой смысл жизни. Я хочу связать свою жизнь с театром. Потому что с куклами можно покуражиться в любом возрасте. Ты становишься ребенком независимо от всего.»

Международный фестиваль «Кукла в детских руках» проходит в Новокузнецке уже в девятый раз. В этом году он посвящен юбилею города. Среди участников — творческие коллективы из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Саратовской областей, Алтайского края и Санкт-Петербурга.

Роман БОГОМОЛЬНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«Мы, взрослые, должны заниматься детьми. Потому что это — наше будущее. Это известно. Это банальная фраза. Но это правда. И если мы с детства их начинаем приучать к прекрасному — это очень важно.»

Оценивать конкурсные спектакли будет не только профессиональное жюри, но и юные зрители. Особым гостем фестиваля стал народный артист России Владимир Машков, который вырос в Новокузнецке. На конкурсе у него особая миссия — лучшему актеру наш знаменитый земляк вручит специальный приз — статуэтку «Золотой львенок».

Владимир МАШКОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ
«Дети все талантливы. Нет не талантливых детей. Кукла в детских руках — это их практически самостоятельная деятельность. И тут мы можем разглядеть вот эту особенность человека с артистическим складом характера.»

Фестиваль «Кукла в детских руках» — это не только конкурс, но и площадка для творческого развития. Поэтому, кроме спектаклей, в программе — мастер-классы от профессионалов. А завершится международный фестиваль 3 июня.

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