Суд вынесет приговор преступнику, который в апреле 2018 года ограбил девушку в Березовском

В полицию города обратилась березовчанка. Познакомившись с молодым человеком накануне, она пригласила его к себе домой. Утром она проснулась от того, что новый знакомый сдавил ее шею руками. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила – вместе с драгоценными украшениями, сотовым телефоном, ноутбуком и ключами от квартиры пропал и новый знакомый.

Грабителя задержали в Кемерове. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Березовский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 8 лет лишения свободы.