В Кузбассе продолжаются поиски 7-летней девочки

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Сегодня следователи осматривают шахты с подземными коммуникациями. Уже проверена большая часть полей и лесонасаждений, жилые и заброшенные дома. Установлены родственники девочки в Кемеровской области и Алтайском крае. С ними работают следователи и сотрудники полиции. Изучается дно реки, работают водолазы. С магазина изъяты камеры видеонаблюдения, регистраторы с общественного транспорта.

Дело находится на особом контроле руководства Следственного управления по Кемеровской области. Помочь в розыске ребенка может любая информация.