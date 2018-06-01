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Аккредитация

В Кузбассе продолжаются поиски 7-летней девочки

Другие новости от 01.06.2018

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Сегодня следователи осматривают шахты с подземными коммуникациями. Уже проверена большая часть полей и лесонасаждений, жилые и заброшенные дома. Установлены родственники девочки в Кемеровской области и Алтайском крае. С ними работают следователи и сотрудники полиции.  Изучается дно реки, работают водолазы. С магазина изъяты камеры видеонаблюдения, регистраторы с общественного транспорта.

Дело находится на особом контроле руководства Следственного управления по Кемеровской области. Помочь в розыске ребенка может любая информация.

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