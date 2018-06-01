«Кухня погоды». Выпуск 35

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В Новокузнецке начал работу девятый международный фестиваль детских любительских театров кукол
День защиты детей Кузбасс отметил парадом колясок, фестивалем красок, спортивными соревнованиями
В Иркутске при проведении химического опыта в "детской лаборатории" пострадали дети
В Кузбассе появилась новая особо охраняемая природная территория регионального значения
Суд вынесет приговор преступнику, который в апреле 2018 года ограбил девушку в Березовском