День защиты детей Кузбасс отметил парадом колясок, фестивалем красок, спортивными соревнованиями

Сотрудники МЧС для кемеровских школьников организовали экскурсию по пожарно-спасательной части. А еще сегодня состоялась настоящая кинопремьера. Первый показ детского полнометражного фильма «Смена».

Неподдельные эмоции и впечатления в первый день лета. Единственного в Кузбассе робота, которого используют сотрудники МЧС для исследования задымленных помещений и тушения пожаров школьники увидели в действии. В День защиты детей пожарные организовали для них показательную экскурсию.

Евгений ЖДАНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ СПСЧ МЧС РОСCИИ ПО КО

«Ознакомить детей. То, что имеется у нас. Им интересно. Дети маленькие: потрогать, поиграть.»

Сотрудники МЧС продемонстрировали машины, защитный костюм, спасательное средство и даже покатали ребятишек на подъемнике.

В первый день лета прошла и премьера первого полнометражного детского фильма, снятого в Кузбассе — «Смена». Идея педагога Мананы Чачибая и психолога Надежды Тихоновой. Фильм о детях и их мечтах. В ролях — обычные школьники, которые играют самих себя. Основное действие разворачивается в загородном детском лагере.

Егор КИНСТЛЕР

АКТЕР ФИЛЬМА «СМЕНА»

«Землю этого лагеря решил выкупить бизнесмен. И дети, которые были в этом лагере, решили отвоевать эту землю. А получилось у них или нет, вы узнаете в кино.»

«Смена» — это полный метр кемеровской творческой группы. Режиссер, оператор, звукорежиссер — все из областной столицы. В ленте принял участие призер Олимпийских игра — Александр Бессмертных. А также кемеровские актеры.

Юрий ТЕМИРБАЕВ

АКТЕР ФИЛЬМА «СМЕНА», ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ

«За свое борются. А это — самое главное. А когда борьба — это всегда и дружба. Проверяется в беде. Друга не зовут. Он сам приходит.»

Ольга КОВАЛЕНКО

РЕЖИССЕР-СЦЕНАРИСТ ФИЛЬМА «СМЕНА»

«Это кино ради детей, которые принимали участие в работе, ради детей, которые его потом посмотрят. Все дети, которые работали с нами на площадке — они открыли в себе что-то новое.»

Фильм можно посмотреть также 2 и 3 июня в кинотеатре «Космос».