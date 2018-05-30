Сергей Цивилев встретился с членами Совета старейшин

За одним столом с главой региона собрались авторитетные представители разных отраслей экономики. Совет создан первым в российских регионах и долгое время аналогов ему не было.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я очень рад, что у нас такой орган есть. Он действительно очень важен. Вы нам очень нужны, потому что здесь представлены люди, кто внес значительный вклад в развитие Кузбасса. Кто его создавал. Сегодня все мы продолжаем все ваши мысли, наработки реализовывать в жизнь.»

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