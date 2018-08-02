В центре Кемерова утром загорелась крыша пятиэтажного дома

Сразу после сигнала о возгорании к месту происшествия были направлены несколько подразделений пожарной охраны. По прибытии все силы сотрудников МЧС России одновременно были брошены на спасение людей и ликвидацию огня.

7:25 утра. Улица Красная, 16. За полтора часа пожар уничтожил кровлю общей площадью 1200 квадратных метров. Сразу после сигнала о возгорании к месту происшествия выехало несколько подразделений пожарной охраны. Большая часть жильцов горящий дом покинули самостоятельно, 12 человек вывели пожарные.

Людмила ШКОЛЬНАЯ

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА

«Мы проснулись рано. Дочка в 7 часов проснулась и что-то решила посмотреть в окошко. Говорит: «Мама, что-то не пойму, какой-то дым валит». Первая к нам во двор заехала пожарная машина. Они нам сразу же кричат: «Все выходим быстро из подъезда». Мы скорее стали собираться. Сильно крыша горела, дым сильный был, что случилось, ничего пока что не знаем»,

В тушении участвовало 9 отделений пожарной охраны и три автолестницы. В оперативном режиме здание отключили от систем электро- и газоснабжения. По первоначальным данным очаг возгорания находился на чердаке над 3 подъездом.

Дмитрий СТРУКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КЕМЕРОВСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА

«Пожар осложнялся высокой температурой и сильным задымлением. Возгорание происходило на чердаке жилого дома. По прибытии отделения проводили эвакуацию и проверяли жильцов дома на их наличие. Так как время было утро, и не все люди успели уехать на работу».

Сам огонь на квартиры не перекинулся, однако большинство из них теперь залиты огромным количеством воды. По поручению врио губернатора Сергея Цивилева глава Кемерово Илья Середюк возглавил оперативный штаб. Сегодня вечером в школе № 10 он встретился с пострадавшими от пожара. Решались вопросы проведения аварийно- восстановительных работ и оказания материальной помощи.

Галина УСТИНА

СТАРШАЯ ПО ДОМУ

«В нашем доме всё было сделано основательно, всё отремонтировано: крыша, ремонт был, подъезд был отремонтирован. 3 миллиона только за крышу отдали жители, и все сгорело».

В настоящее время на месте происшествия работают городские службы. Эксперты обследуют кровлю для определения объёма ремонта. Ущерб в квартирах оценит специальная комиссия. Ликвидировать последствия пожара помогают волонтёры.