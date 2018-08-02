В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник встретят работники железной дороги

Сегодня лучших чествовали в областном центре.

23 года на железной дороге. И каждый из них — проверка на прочность и оттачивание профессионализма. Однажды Сергею Купченко пришлось экстренно тормозить из-за упавшего на рельсы дерева. Остановился в 5 метрах. Уберёг весь состав. Его рабочий день начинается в 8 утра, а завершается через 12 часов.

Сергей КУПЧЕНКО

МАШИНИСТ ЖДСМ

«Пришли на работу, прошли медицинскую комиссию, прошли на машину. Проверили всё, запустили. Узнали, во сколько окно у нас. Выезжаем. По выправке выправляем путь. Проходим комиссию, приходим домой, ложимся спать».

Родители Татьяны Соколовой посвятили железной дороге всю жизнь. Теперь их дело продолжает дочь. Продлив династию, которой сейчас 37 лет.

Татьяна СОКОЛОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПО КУЗБАССКОМУ РЕГИОНУ

«Первоначально я пришла молодым специалистом в экономический отдел. Тогда это был отдел железной дороги. Ну а затем в кадры. Праздник сегодня настолько важен, не только для железнодорожников, но и для всех жителей Кузбасса».



Медалями «За служение Кузбассу» сегодня награждают почетных железнодорожников. С профессиональным праздником поздравляет временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Мира и добра вашим семьям и зеленый свет во всех ваших начинаниях».



На приёме отмечают главное достижение: 13 декабря 2017-ого был превышен уровень общей погрузки — 248 миллионов тонн. Такого показателя не достигали уже три десятка лет. Всего по итогам года с углепогрузочных станций Кузбасского региона российским и зарубежным потребителям отправлено 226,4 миллионов тонн «черного золота».

