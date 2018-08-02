В Кемерове отремонтируют улицу Нахимова

Капитальный ремонт участка улицы планируется начать 3 августа в 22.00.

В связи с проведением работ отрезок улицы ( от ул. Нахимова, 285 до ул. Менжинского, 47) будет закрыт для движения транспорта.

Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Вахрушева, Антипова, Ракитянского.

На месте ремонтных работ установят предупреждающие щиты, знаки и указатели.

«Эта дорога была проложена ещё в советские времена, является естественным продолжением трассы Р-255, проходящей по городу Кемерово. После проведения геологических изысканий, определили, что основания у неё практически нет, оно разрушено, отсутствует водоотведение, – таким образом, простой заменой дорожного покрытия мы не обойдёмся», – рассказал глава города Илья Середюк.

Напомним, ремонт магистрали проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: kemerovo.ru