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Аккредитация

Директор турагентства похитил у клиентов 4 миллиона рублей

Другие новости от 02.08.2018

По версии следствия, в течение года  работник турфирмы получал оплату по договорам оказания туристических услуг, однако не занимался поиском и бронированием тура. Вырученные деньги оставлял себе.

От рук злоумышленника пострадал 41 кузбассовец.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Бывшему директору турфирмы предъявлено обвинение  по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину). Мужчина полностью признал свою вину.

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