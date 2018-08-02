Директор турагентства похитил у клиентов 4 миллиона рублей

По версии следствия, в течение года работник турфирмы получал оплату по договорам оказания туристических услуг, однако не занимался поиском и бронированием тура. Вырученные деньги оставлял себе.

От рук злоумышленника пострадал 41 кузбассовец.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Бывшему директору турфирмы предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину). Мужчина полностью признал свою вину.