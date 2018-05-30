В Кемерове сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Осенью 2017 года в дежурную часть кемеровской полиции поступило 5 заявлений от пожилых женщин, которые стали жертвами налетчика. Все преступления совершались по одной схеме: злоумышленник заходил в подъезды жилых домов вслед за потерпевшими, а затем на лестнице вырывал у них из рук сумки, после чего скрывался. Добычей подозреваемого становились деньги, банковские карты, мобильные телефоны, продукты питания кемеровчанок. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 8000 рублей. Одна из пяти пострадавших оказала налетчику сопротивление, однако получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась.

Для задержания подозреваемого сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Поиски налетчика не останавливались на протяжении нескольких месяцев. В результате, за совершение преступлений был задержан 40-летний ранее судимый наркозависимый местный житель. Он дал признательные показания по 5 нападениям на женщин.

Владимир СЕРГЕЕВ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В настоящее время следствием и дознанием отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». В соответствии с санкциями статей, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. На период следствия фигурант заключен под стражу.»