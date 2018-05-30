Безопасность на дорогах области обсудят 31 мая в Кемерове

31 мая в управлении ГИБДД Кузбасса состоится брифинг «Наиболее актуальные вопросы обеспечения безопасности на дорогах Кузбасса в текущем году». Речь пойдёт о состоянии аварийности на дорогах Кузбасса, профилактике детского травматизма, деятельности ГИБДД по контролю за организованными перевозками детей, начале мотосезона.

В брифинге примут участие заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Крылов, начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Артём Андриянов, заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Андрей Должиков и начальник отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Сергей Замула.