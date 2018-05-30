Кузбасские полицейские задержали наркоторговца и изъяли у него партию героина

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Беловский» получили оперативную информацию о том, что на территории города Белова неизвестный сбывает героин. Накануне полицейские узнали, что драгдилер планирует перевезти партию товара из Новокузнецка в Ленинск-Кузнецкий. В ходе проведенной совместной с сотрудниками ГИБДД спецоперации подозреваемый был задержан на трассе. Им оказался 47-летний житель Ленинска-Кузнецкого.

При обследовании его автомобиля на пассажирском сидении полицейские обнаружили и изъяли в полимерном свертке наркотическое вещество, которое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области. По заключению специалистов, в изъятом пакете находился героин общей массой

около 20 граммов, что является крупным размером. Полицейские выяснили, что наркозависимые заказывали у него дозы по телефону, после чего переводили оплату на банковскую карту, получая взамен координаты тайников, где лежали свертки с героином.

Павел ПОДБОРОДНИКОВ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В настоящее время следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.»