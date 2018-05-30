Проект благоустройства парка в Салаире — победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений

Итоги конкурса, прошедшего по инициативе президента России Владимира Путина, подвели накануне в Подмосковье.

В числе финалистов — 198 заявок. Из них 46 – в категории «Исторических поселений», 38 – «Малые города с населением от 50 до 100 тыс. человек», 49 – в категории «Малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек» (включая наш Мариинск), 34 – «Малые города с населением от 10 до 30 тысяч» и 31 муниципалитет — «Малые города с населением менее 10 тысяч человек».

«Принципиальное условие конкурса — это публичная защита подготовленных проектов. Представлять работы имеют право только команды, состоящие из главы муниципалитета и представителя творческой команды. Формат максимальной открытости и личного участия ответственных за проект позволил обеспечить качество отобранных работ. Я благодарен всем коллегам, которые подготовили предложения по обустройству наших городов. Первоначально мы получили 455 достойных работ. И уже это — первый результат конкурса»,- прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Делегацию из Кузбасса возглавил и.о. замгубернатора Вячеслав Телегин. В ее составе были главы Салаира и Мариинского района, а также команды обоих муниципалитетов, разработавшие проекты. Интрига сохранялась до последнего. В результате — Салаир стал одним из победителей номинации городских поселений численностью жителей до 10 тыс. человек. Победителей поздравили министр культуры РФ Владимир Мединский, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.