В Кемерове появился виртуальный музей города

На портале можно найти всю информацию о городе, об экспонатах Кемеровского областного краеведческого музея, музея «Красная Горка» и музея Кемеровского государственного университета «Археология, этнография и экология Сибири». Проект планируют развивать за счёт привлечения документов горожан, электронных копий семейных реликвий. Кроме того, терминалы с выходом на сайт виртуального музея могут появиться в общественных местах города: в аэропорту «Алексей Леонов», на вокзалах, в областной администрации.