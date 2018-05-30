12 июня коллективы кемеровской филармонии дадут бесплатные концерты

Они представят лучшие программы и расскажут, какие сюрпризы ждут слушателей в новом сезоне. В этот день можно побывать на всех концертах, пообщаться с артистами и приобрести абонементы.
Они представят лучшие программы и расскажут, какие сюрпризы ждут слушателей в новом сезоне. В этот день можно побывать на всех концертах, пообщаться с артистами и приобрести абонементы.
Проект благоустройства парка в Салаире - победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений
До конца года в России увеличат пособие на ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет
Садоводческая ярмарка пройдёт 1 июня в Кемерове на площади Советов
Международный турнир по спортивной гимнастике, посвященный Дню защиты детей, пройдет в Ленинске-Кузнецком 38 раз
В Новокузнецке стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
Информационно-аналитическая медицинская сессия «Формирование единой профилактической среды» прошла в Кемерове