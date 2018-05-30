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Аккредитация

12 июня коллективы кемеровской филармонии дадут бесплатные концерты

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Они представят лучшие программы и расскажут, какие сюрпризы ждут слушателей в новом сезоне. В этот день можно побывать на всех концертах, пообщаться с артистами и приобрести абонементы.

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