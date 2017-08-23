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Столица Дня шахтера завершает приготовления к главному кузбасскому празднику

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Дорожники ввели в Междуреченске стратегическую двухуровневую развязку. Она позволит разгрузить центр города от большегрузного транспорта.

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