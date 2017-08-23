Столица Дня шахтера завершает приготовления к главному кузбасскому празднику

Дорожники ввели в Междуреченске стратегическую двухуровневую развязку. Она позволит разгрузить центр города от большегрузного транспорта.
Столица Дня шахтера завершает приготовления к главному кузбасскому праздникуДругие новости от 23.08.2017
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- 23.08.17
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