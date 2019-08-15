Эксперт из Москвы научил кемеровчан заваривать чай

Чай не только для запивания бутербродов. Так считает московский эксперт Сергей Кошеверов. По его словам, в напитке есть глубокая философия. В этом году он путешествует по городам России с целью узнать – есть ли чайная культура в нашей стране. 9,5 тысяч километров по Поволжью, городам Сибири. Новая точка – Кемерово. В столице Кузбасса он проводит мастер-классы по чайным церемониям, знакомит с различными сортами горячего напитка, делится технологиями.

За 25 лет Сергей не выпил ни грамма кофе. Он в один момент навсегда отказался от бодрящего напитка. Со временем двойной эспрессо становился тройным, но кофе продолжал поддерживать активность не больше 20 минут. Как бонус — проблемы со здоровьем.

Теперь он не знает, что такое болезни. Сергей считает, чай – лучшее лекарство. Начался его чайный путь с подарков от друзей из разных стран. Сейчас он сам путешествует по миру, и, не смотря на уже большой опыт, открывает для себя новые, уникальные виды и технологии.