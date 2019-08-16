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Другие новости 16.08.2019

Авангард, конструктивизм, кубизм: в Новокузнецке готовится к открытию выставка современного искусства «Форма»

Авангард, конструктивизм, кубизм: в Новокузнецке готовится к открытию выставка современного искусства «Форма»

В выставочных павильонах заканчивают развешивать работы. И судя по тому, что уже можно оценить — это настоящий калейдоскоп из стилей, направлений, техник и подходов — всего, что нас окружает, волнует и задевает до глубины души.

Выставка современного российского искусства «Форма» откроется 20 августа и проработает ровно месяц- до 20 сентября.
На выставке разделили работы начинающих и опытных мастеров. Сами художники такую идею поддерживают. Говорят, так  легче оценить настроение и посыл произведения.

Юным и дерзким больше свойственно переворачивать всё с ног на голову. Да и бойцовских мотивов под этими сводами предостаточно. А клыкастый зверь уже на входе в павильон демонстрирует свой оскал.

Для полного погружения в атмосферу авангарда в павильонах смонтируют дополнительное освещение. В новом свете многие из этих полотен заговорят по-другому.

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