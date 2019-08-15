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Другие новости 15.08.2019

Отстоять титул. Волейбольный клуб «Кузбасс» готовится к открытию сезона

Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

Чемпионы, несмотря на приличные нагрузки, занимаются в тренажерном зале в приподнятом настроении. Одиннадцать человек, вместе с тренерами, работает со штангами и тренажерами. Шутят и обсуждают между делом свои отпускные дела, а также делятся планами на сезон предстоящий.

Команда приступила к тренировкам в Кемерове. В расположение клуба прибыли не все игроки. Так как в первом сборе команды не принимают участие диагональный Виктор Полетаев, доигровщик Ярослав Подлесных, связующий Игорь Кобзарь и либеро Лаури Керминен, а также тренеры Туомас Саммелвуо и Клаудио Рифелли. Им в составе национальных сборных России и Финляндии предстоит подготовка к чемпионату Европы, который начнётся 12 сентября. А «Кузбасс», ставший триумфатором прошлого сезона, и нынче сохраняет хорошие кондиции.

Пока задачи на предстоящий сезон не озвучены. Все понимают — чемпионский титул защитить будет не просто. Однако кемеровская команда всегда славилась своим упорством, так что сезон обещает быть жарким.

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