Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

Накануне в Ленинск-Кузнецком из окна второго этажа выпал пятилетний ребёнок. С травмами различной степени он госпитализирован в больницу.

По предварительной информации, нечастный случай произошел в тот момент, когда мать мальчика на несколько минут отлучилась из квартиры, оставив сына одного дома. Вскоре ребенок решил посмотреть, где мама. Он взобрался на подоконник, открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, упал вниз.

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Таштагольские дошколята напомнили взрослым о правилах дорожного движения. В городе прошла акция «Безопасная ромашка». На лепестках — правила перехода через проезжую часть, поведения на дорогах и остановках.

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