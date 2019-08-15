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Другие новости 15.08.2019

Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

Накануне в Ленинск-Кузнецком из окна второго этажа выпал пятилетний ребёнок. С травмами различной степени он госпитализирован в больницу.

По предварительной информации, нечастный случай произошел в тот момент, когда мать мальчика на несколько минут отлучилась из квартиры, оставив сына одного дома. Вскоре ребенок решил посмотреть, где мама. Он взобрался на подоконник, открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, упал вниз.

Пенсионерка из Междуреченска стала жертвой мошенников. Она попалась на уловки женщины, которая представлялась знахаркой, лечащей все болезни.

Таштагольские дошколята напомнили взрослым о правилах дорожного движения. В городе прошла акция «Безопасная ромашка». На лепестках — правила перехода через проезжую часть, поведения на дорогах и остановках.

А В Калтане подвели итоги конкурса дворов. Жители украсили придомовые территории цветами и различными фигурами, сделанные своими руками. В итоге победили мастерицы из дома № 48 по улице Дзержинского.

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