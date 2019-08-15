Война любви не приговор: в Кемерове появился новый арт-объект

Скульптурная композиция — символ любви кемеровчан, которых разлучила война. Ещё с уроков мужества в школе жители областной столицы знают о подвиге Веры Волошиной и Юрия Двужильного, которые погибли на полях Великой Отечественной Войны, защищая родину. Их история — не только история подвигов, но и любви. Они познакомились в кемеровской школе №12 и собирались пожениться, но планы нарушила война.

С предложением увековечить историю любви земляков выступили горожане. Проект получил одобрение на конкурсе «Город друзей — город идей». Так, в сквере, названном в честь земляков — участников Великой Отечественной Войны и появился арт-объект. Презентация кованой скульптуры прошла торжественно, с концертом и выставкой памяти. Совсем скоро в Южном районе города, рядом с домом, где красуется портрет Веры, появится и портрет Юрия. Историю судеб героев войны и их любви не дадут забыть те, кто чтит подвиг и помнит цену мирного неба над головой.